Nederlander geniet in Amerika: “Ik kan hier ook zomaar de rest van mijn leven blijven”

Afgelopen zomer verliet Kelvin Leerdam de Eredivisie om in de Major League Soccer te spelen. De rechtsback liet Vitesse achter zich om voor Seattle Sounders FC te gaan voetballen. Hij is nog altijd blij met zijn keuze en sluit niet uit om de rest van zijn carrière in Amerika te blijven. “Ik kan hier ook zomaar de rest van mijn leven blijven.”

Leerdam voelt zich goed en fitter dan ooit. “Ik train harder dan in Nederland”, verklaart de oud-speler van Feyenoord. “Als rechtsback bestrijk je hier de complete rechterkant. Om dat te kunnen doen, krijgen we extra looptraining. Ik ben nog nooit zo fit geweest.”

Nu David Beckham een club heeft gekocht in Amerika verwacht Leerdam dat er nóg meer grote spelers open zullen staan voor de MLS. “Wie wil er nou niet in Miami wonen?”

Nederlandse voetbalfans hoeven Leerdam niet gauw terug te zien op de Nederlandse velden. De verdediger voelt zich goed op zijn plek in Amerika. “Het niveau is goed en de mensen zijn open en toegankelijk”, zegt Leerdam. Leerdam sluit niet uit dat hij alsnog in de nabije toekomst terugkeert naar de Eredivisie. “Of de mensen me snel weer terug zien in Nederland? Misschien, maar ik kan hier ook zomaar de rest van mijn leven blijven.”

Foto: Pro Shots