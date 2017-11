Er gaat al een tijdje het gerucht dat Neymar het niet naar zijn zin heeft bij zijn club Paris Saint-Germain. Real Madrid zou gebruik willen maken van deze situatie en de Braziliaan over willen nemen. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane zegt echter niet bezig te zijn met Neymar.

‘’Of de deuren van Real open zijn voor Neymar? Ik open niets. Ik ben alleen gefocust op mijn eigen spelers. Neymar is een geweldige speler, dat is waar. Maar de rest… Ik heb de beste spelers hier al bij deze club zitten. Laten we zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik kan niet praten over een speler die niet bij mij speelt. Ik heb veel respect voor hem, want hij is een goede voetballer, maar niets meer.’’

Foto: Pro Shots