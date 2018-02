Neymar speelde bijna in Rusland: ‘Alan Gatagov was net zo goed’

Neymar speelt tegenwoordig in Frankrijk voor Paris Saint-Germain. De Franse club nam hem deze zomer voor 222 miljoen euro over van FC Barcelona, de club waar hij de afgelopen jaren zich ontwikkelde tot één van de beste aanvallers ter wereld. Het had echter niet veel gescheeld of de Braziliaanse superster speelde in de Russische competitie voor Lokomotiv Moskou. De club besloot echter het vertrouwen te geven aan Alan Gatagov, een groot talent uit de jeugdopleiding van de Russische club.

Neymar maakte tijdens een jeugdtoernooi een goede indruk in het shirt van Santos. De Braziliaanse club vroeg echter tien miljoen euro en die vraagprijs was Lokomotiv te gortig. “Er was twijfel”, legt voormalig Lokomotiv-voorzitter Nikolai Naumov uit. “Om zoveel geld uit te trekken voor een talent uit een ander continent… daar moet je heel voorzichtig mee zijn.”

In plaats van Neymar aan te trekken besloot de clubleiding het vertrouwen te schenken aan Alan Gatagov. Dit bleek later geen goed besluit. De Russische middenvelder zou twee jaar voor Lokomotiv uitkomen alvorens hij voor twee miljoen euro vertrok naar Dynamo Moskou. Hij zou in zijn carrière nog tal van clubs verslijten. Tegenwoordig zit Gatagov al bijna een jaar zonder werkgever.

Foto: Pro Shots