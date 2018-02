Neymar: ‘’Ik had dit van tevoren niet verwacht’’

De afgelopen tijd werd Neymar meermaals in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. De aanvaller zegt echter niet bezig te zijn met een vertrek uit Parijs en zegt zich volledig te focussen op zijn club Paris Saint-Germain.

‘’Dit is nog maar het begin. Ik had dit van tevoren niet verwacht in het begin, deze goede statistieken met Paris Saint-Germain. Maar ik ben hier om het team en mijn teamgenoten te helpen en ik probeer iedere dag, iedere wedstrijd beter te presteren’’, zegt Neymar.

Er wordt vaak gezegd dat de Braziliaan egoïstisch is, maar hier denkt hij zelf anders over. ‘’Het is niet mijn doel om de belangrijkste speler van het team te worden. Ik hoeft niet de speler met de meeste assists en meeste doelpunten te zijn. Ik wil gewoon op mijn eigen manier spelen.’’

Foto: Pro Shots