Oranje wacht ‘poule des doods’ in nieuwe Nations League

Nederland is ingedeeld in een poule met Duitsland en Frankrijk in de Nations League. Vanaf dit jaar introduceert de UEFA een nieuwe competitie voor landenteams. Het wordt naast de huidige EK-kwalificatie een nieuwe competitie waarmee EK-tickets te verdienen vallen.

De vier EK-tickets worden gegeven aan hoogst geëindigde ploegen die zich niet in via de reguliere kwalificatie weten te plaatsen. Nederland zit in poule A1 en moet nu vier duels uitvechten met wereldkampioen Duitsland en EK-finalist Frankrijk. Oranje kwam in de WK-kwalificatie ook al de Fransen tegen, er werd toen thuis 0-1 verloren en in Frankrijk werd Nederland met 4-0 naar huis gestuurd. De eerste Nations League-duels worden in september en november afgewerkt.

Het toernooi wordt afgewerkt voor en na de ‘gewone’ kwalificatie die door het nieuwe toernooi pas in maart 2019 van start gaat. De Nations League bestaat uit meerdere divisies waar landen uit kunnen promoveren en degraderen. In poules van drie landen wordt in vier wedstrijden bepaald welk land degradeert, in dezelfde divisie blijft of promoveert. Of als ze in de hoogste divisie A spelen, een plekje in de halve finale van de Nations League krijgt. Waar de vier groepswinnaars gaan uitvechten wie de eerste editie op zijn naam mag schrijven.

Foto: Pro Shots