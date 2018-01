Oud-bondscoach Oranje aangesteld bij Australië

Australië gaat in zee met Bert van Merwijk, de trainer volgt Ange Postecoglou op die na een succesvolle kwalificatiereeks opstapte. Wat de oud-bondscoach van Oranje zelf ook deed bij Saudi-Arabië. Van Marwijk tekent een contract dat loopt tot het WK in Rusland.

Van Marwijk is blij weer een werkgever te hebben gevonden “ik weet veel over deze groep. Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteiten. Wij gaan in de zomer niet naar Rusland om alleen deel te nemen, maar om wedstrijden te winnen.” De voorzitter van de Australische voetbalbond Steven Lowy noemde de aanstelling van van Marwijk een schot in de roos. “Bert van Marwijk is een trainer van wereldklasse. Hij leidde Nederland naar de finale van het WK en kwalificeerde zich met Saoedi-Arabië maar nog belangrijker: hij weet alles van ons team.” De Australiërs kwamen de voormalige ploeg van van Marwijk tijdens de kwalificatie tegen in de poule. Waarin de 65-jarige trainer de Australiërs voor wist te blijven, zijn nieuwe elftal zit op het WK in een poule met Frankrijk, Peru en Denemarken.