Oud-Feyenoorder: ‘’Ik heb de gretigheid en drive van iemand van achttien jaar’’

Sinds deze winter is Romeo Castelen weer terug in de Eredivisie en gaat proberen te helpen om VVV-Venlo nog een jaar op het hoogste niveau te houden. Hij weet echter dat Nederland heel anders is dan Australië, waar de aanvaller onder contract heeft gestaan bij Western Sydney.

‘’Man, Australië is zo geweldig. Als we met Western Sydney Wanderers tegen Sydney FC speelden, zaten er 60.000 mensen op de tribune. Trainingen deden we soms joggend op het strand. Om vervolgens met zijn allen de zee in te duiken. Zo mooi’’, zegt Romeo Castelen.

“Ik denk soms weleens: oud-ploeggenoten als Ruud van Nistelrooij en Nigel de Jong hebben een topcarrière gehad. Maar ik op mijn manier ook. En nóg. Ik heb de gretigheid en drive van iemand van achttien jaar. “Later scoorde ik ook nog in het toernooi om de wereldbeker voor clubteams. Dat was alleen Clarence Seedorf gelukt als Nederlander. Dat maakt je wel trots natuurlijk’’, vervolgt Castelen.

