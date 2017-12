Oud-Feyenoorder: ‘’Ik hoop hier prijzen te winnen en de dubbel te pakken’’

Waar oud-Feyenoorder Jordy Clasie volgend seizoen onder contract staat, is nog niet duidelijk. De middenvelder wordt momenteel verhuurd aan Club Brugge, maar heeft tot op heden nog niet echt kunnen overtuigen. Marvelous Nakamba en Ruud Vormer krijgen vaak de voorkeur boven Clasie.

‘’Volgend jaar zal ik in dezelfde situatie zitten als afgelopen zomer. Ik sta nog tot 2020 onder contract bij Southampton, maar op dat vlak is het afwachten. Als ik weet dat ik in Engeland weinig perspectieven heb op speelkansen, wil ik daar absoluut weg. Ik moet op het veld staan om me gelukkig te voelen’’, zegt Clasie over zijn situatie.

Clasie heeft echter ook nog ambities in België: ‘’Ik hoop hier prijzen te winnen en de dubbel te pakken. Daarnaast wil ik weer in mijn ritme komen en zoveel mogelijk minuten maken. Vorig seizoen was ik mijn voetbalgeluk volledig kwijt en dat hoop ik hier terug te vinden. Wat er daarna op me afkomt, zie ik dan wel. Veel verder in de toekomst wil ik niet kijken.’’

Foto: Pro Shots