Oud-Feyenoorder topkandidaat voor trainerschap FC Groningen

Ernest Faber maakte eerder deze week bekend zijn contract als trainer van FC Groningen niet te verlengen. Wie het stokje deze zomer van hem overneemt is nog niet bekend. De geruchtenmachine draait in Groningen al op volle toeren.

De voornaamste kandidaat lijkt voormalig FC Groningen-speler Danny Buijs. De 35-jarige oud-Feyenoorder traint sinds 2014 Tweede Divisionist Kozakken Boys uit Werkendam. In Buijs’ eerste seizoen wonnen de Noord-Brabanders de Topklasse. Trainerservaring in het betaald voetbal ontbreekt op het CV van Buijs.

De trots van het Noorden koos vaker voor iemand zonder trainerservaring in het betaald voetbal. Algemeen Directeur Hans Nijland trok in 2002 Ron Jans aan als hoofdcoach. Op dat moment was Jans assistent-trainer van Hennie Spijkerman bij FC Emmen. Jans was in 2000 met de Asser hoofdklasser Achilles 1894 algeheel amateurkampioen van Nederland geworden.

Terugkerende namen

De naam van Erwin Koeman valt elke keer als de belangrijkste vacature in Euroborg vrij komt. In 2010 na het aangekondigde vertrek van Ron Jans naar rivaal SC Heerenveen hield Koeman zich aan zijn doorlopende contract als bondscoach van Hongarije. Bij het vertrek van Erwin van de Looi in 2016 zat Erwin met jongere broer Ronald lekker op zijn plaats bij Southampton. De Koemannetjes vertrokken die zomer wél naar Everton.

In 2016 werd toenmalig assistent Dick Lukkien als Van de Looi’s opvolger gezien. Hij werd het niet en vertrok woedend. Lukkien staat eventueel open voor een terugkeer naar Euroborg. De huidige trainer van FC Emmen gaat zelf niet solliciteren bij FC Groningen.

Last but not least de eeuwige sollicitant bij FC Groningen, Joop Gall. Het heeft iets komisch, want het doet denken aan het typetje prof. dr. ir. Akkermans van Kees van Kooten: “Mijn naam is genoemd.” Ondanks een goede binding met de club en regio komt de naam van Gall nooit hoog op de lijstjes. De bewering dat de ex-trainer van Veendam en Go Ahead Eagles geen kans maakt zolang Hans Nijland bij Groningen de scepter zwaait, kan wel eens waarheid worden.

