Oud-PSV’er: ‘’Er was een tijdje interesse van Barcelona, maar ik zou er reserve zijn’’

Afgelopen zomer werd oud-PSV’er in verband gebracht met een overstap naar FC Barcelona. Tot een transfer kwam het echter niet, waardoor de Belg nog steeds onder contract staat bij het Italiaanse Napoli. De aanvaller heeft echter spijt dat hij niet naar de Spaanse club is gegaan.

‘’Als ik had geweten dat Neymar zou vertrekken…’’, vertelt Mertens in gesprek met Het Laatste Nieuws. ‘’Er was een tijdje interesse van Barcelona, maar ik zou er reserve zijn. Achter Messi, Suárez en Neymar’’

‘’En na zo’n mooi jaar bij Napoli had ik geen zin om opnieuw op de bank te zitten. Ook al was het Barcelona. Ik besloot hier bij te tekenen en dan vertrekt die Neymar naar PSG… Hij heeft in zijn eentje de transfermarkt opgefokt.’’

‘’Op zoek naar een vervanger moest Barça plots honderd miljoen betalen voor spelers die net daarvoor nog de helft van dat bedrag kostten. Soms denk ik: ‘Wat als ik nu bij Barcelona had gezeten…?’ Ik zou wel eens willen weten wat dat had gegeven. Want als je ziet wie daar de voorbije maanden op links heeft gespeeld… Misschien had ik daar kunnen staan.’’

Foto: Pro Shots