Oud-PSV’er: ‘’Het is apart. Ik kan nog steeds niet geloven dat hij weg is’’

Begin januari maakte Philippe Coutinho voor 120 miljoen euro de overstap van Liverpool naar FC Barcelona. Georginio Wijnaldum, die bij Liverpool samen speelde met de Braziliaan, moet wennen aan het feit dat hij niet meer samen speelt met Coutinho.

‘’Ik denk dat ieder team blij is als een topspeler van het andere team vertrokken is naar een andere competitie’’, vertelt Wijnaldum in gesprek met Engelse media. ‘’Het is apart. Ik kan nog steeds niet geloven dat hij weg is. Ieder team zou een speler als hem missen’’, zegt de Oud-PSV’er.

‘’Het was erg fijn om met hem te werken. Daarom waren we ook allemaal blij voor hem dat hij een transfer heeft kunnen maken. Maar we vinden het ook jammer dat hij weg is. Hij was één van de beste spelers van het team en als persoon was hij misschien zelfs wel het best’’, vervolgt Wijnaldum.

