Oud-PSV’er: ‘’Ik vond Ajax in de jeugd altijd al fascinerend’’

Ismaïl Aissati stond in het verleden onder contract bij zowel Ajax als PSV. De middenvelder van Balıkesirspor brak door in Eindhoven en kwam later terecht bij Ajax. Aissati zegt echter dat hij Ajax vanaf jongs af aan al een mooie club vond.

‘’Ik vond Ajax in de jeugd altijd al fascinerend. Daar gaat het niet alleen om resultaat, maar ook om goed spelen. Bij PSV was het zakelijk en wonnen we vaak met één doelpunt verschil. Dan hoor je er niks meer over. Bij Ajax staat er in de krant dat het voetbal slecht was. De druk om het publiek te vermaken, dat vond ik wel mooi’’, aldus Aissati.

Volgens de middenvelder is Ajax met geen andere club uit de Eredivisie te vergelijken. ‘’Als je Ajax aankan, dan kan je eigenlijk iedere club in de wereld aan. Bij Ajax is het echt totaal anders dan bij PSV. Qua druk, qua grootte en qua speelwijze.’’

Momenteel staat Aissati onder contract bij Balıkesirspor. Nadat hij Nederland verliet stond hij nog onder contract bij Antalyaspor, Terek Grozny, Alanyaspor en momenteel dus bij Balıkesirspor.

Foto: Pro Shots