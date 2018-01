Oud-speler Ajax en Feyenoord “Geef ons 60 procent kans op een zege”

Als Ajax en Feyenoord vanmiddag de 184ste Klassieker aftrappen zit er in ieder geval één oud-speler van beide clubs op de tribune. Maker van het winnende doelpunt in de EK-finale van 2004, de Griek Angelos Charisteas. De inmiddels 37-jarige oud-spits is niet speciaal afgereisd naar Amsterdam voor de Klassieker. Hij woont er en runt een restaurant en bar waar hij mede-eigenaar van is.

Het zal dan ook weinig mensen verrassen wie de Griek graag ziet winnen vanmiddag. Hij ziet zich zelf als een echte Ajacied laat hij op de website van de club weten. Desondanks geeft hij Feyenoord nog een goede kans een resultaat weg te slepen uit de Arena. “Normaal gesproken is het 50/50, maar omdat het in de ArenA is en Ajax iets beter in vorm, geef ik ons 60 procent kans op een zege.”

De Griekse volksheld kijkt met een prettig gevoel terug op zijn carrière maar die overstap van Amsterdam naar Rotterdam in 2007 zit hem niet helemaal lekker. “Ik denk dat ik mezelf meer tijd bij Ajax had moeten geven. Mij toch in het elftal had moeten proberen te vechten. Bij Feyenoord had ik het moeilijk, het heeft nooit geklikt.” Charisteas scoorde voor beide clubs in de Klassieker. Hij trok ondanks zijn doelpunten wel aan het kortste eind in beide wedstrijden. Als Ajacied verloor hij met 1-2 op eigen veld van de Rotterdammers. Charisteas’ goal tegen Ajax was de eretreffer in een 4-1 nederlaag in de Arena.

