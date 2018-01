Van Persie: “Ik wil nu wat teruggeven aan het voetbal”

Het laatste hoofdstuk uit de carrière van Robin van Persie (34) is vandaag officieel begonnen. De aanvaller die zijn contract bij Fenerbahçe afkocht werd in een volle perszaal door Feyenoord gepresenteerd. De topscorer aller tijden van het Nederlands Elftal wil graag zijn jonge teamgenoten helpen.

Trainer Giovanni van Bronckhorst wou van Persie er graag bij hebben vanwege zijn ervaring. Van Persie wil zich geen mentor noemen maar wil wel zijn teamgenoten helpen. “Ik wil nu ook wat teruggeven aan het voetbal. Maar het is niet dat ik nu even zeg ik ben 34, ik ga die rol op mij nemen. Ook als jonge speler help je jouw collega’s.” RVP blikte ook terug op zijn rolmodellen nadat hij op zijn twintigste Feyenoord inruilde voor Arsenal. “Ik heb het geluk gehad dat ik tegen spelers als Bergkamp, Thierry Henry en Patrick Vieira kon opkijken. Die hiërarchie in een groep is belangrijk, dat je kunt opkijken tegen een speler die al heel veel heeft meegemaakt in zijn carrière. Ik ben nu die speler toevallig.”

Van Persie gaf verder aan fit te zijn, waardoor hij woensdag tegen Utrecht zijn rentree op de Nederlandse velden al kan gaan maken.

Foto: Pro Shots