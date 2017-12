PSG-speler: ‘’Het is een leugen dat ik afscheid genomen heb van mijn ploeggenoten’’

Omdat Javier Pastore veel concurrentie heeft bij Paris Saint-Germain wordt er al enige tijd gespeculeerd over een vertrek bij de Franse club. De kans is aanwezig dat de Argentijn vertrekt naar Italië of Spanje. Internazionale en Atlético Madrid zijn namelijk geïnteresseerd in hem. Pastore ontkent echter dat hij op korte termijn gaat vertrekken.

‘’Het is een leugen dat ik afscheid genomen heb van mijn ploeggenoten’’, vertelt Pastore in gesprek met Mundo Deportivo. ‘’Ik heb altijd gedacht om te spelen voor deze club en ik doe mijn beste elke keer als de mogelijkheid zich voordoet. In de afgelopen wedstrijden heb ik veel gespeeld en dat maakt me gelukkig.’’

‘’Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar en ik ben heel rustig. Het is waar dat ik graag meer speeltijd zou willen hebben. De trainer maakt de beslissingen en ik moet ervoor zorgen dat ik me blijf verbeteren om meer speeltijd bij PSG te krijgen.’’

Foto: Pro Shots