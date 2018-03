Sandro Wagner: “Dat is ook waarom ik vind dat ik het verdien”

Joachim Löw moet langzamerhand gaan beslissen hoe zijn selectie eruit ziet voor het WK komende zomer. Voor de spitspositie heeft de bondscoach van het Duitse nationale elftal met Mario Gomez, Timo Werner en Sandro Wagner genoeg keus. Toch vindt één van hun zichzelf de beste.

Sandro Wagner vindt dat hij de eerste spits moet zijn van Duitsland in Rusland. “Ik kijk alleen naar mezelf, het boeit mij in principe niet wat anderen doen. Ik kijk naar mezelf”, zegt Wagner in gesprek met verschillende Duitse media. De spits vindt zichzelf ook een betere keus dan Mario Gomez van VFB Stuttgart en Timo Werner van RB Leipzig. “Ik heb de afgelopen jaren hard gewerkt en veel gescoord. Anderen hebben dus al een advies uitgebracht in aanloop naar het WK, maar ik ben overtuigd van mijzelf.”

“Ik heb bij iedere club die ik speelde doelpunten gemaakt. Bij Darmstadt in de degradatiezone, bij Hoffenheim in de Europa League en nu bij Bayern. Dat is ook waarom ik vind dat ik het verdien. In mijn ogen ben ik de beste Duitse spits, dat heb ik al duizend keer gezegd. Dat zal ook niet veranderen. Löw bepaalt en ik accepteer iedere beslissing. Maar ik ben positief gestemd”, besluit Wagner.

Foto: Pro Shots