‘’Schmeichel is de beste ooit in de Premier League, maar daarna komt hij’’

Momenteel is David de Gea in goede vorm en heeft dit seizoen al een aantal cruciale reddingen gemaakt, waardoor ‘The Red Devils’ momenteel meedraaien in de top van de Premier League. Ook Jamie Carragher is onder de indruk van de Spaanse doelman.

‘’Voor mij is hij op dit moment de beste keeper ter wereld. Peter Schmeichel is nog wel altijd de beste doelman ooit in de Premier League, maar daarna komt hij. We hebben enkele geweldenaren gehad, zoals onder anderen David Seaman en Petr Cech, maar De Gea is dus zo goed’’, aldus Jamie Carragher.

Peter Schmeichel sluit zich aan bij de woorden van Carragher. ‘’We hebben het vaak over doelpunten in de kruising en omhalen, maar dit komt op hetzelfde neer’’, zegt de Deen. ‘’Om de landstitel te winnen heb je een doelman nodig die je op jaarbasis tussen de twaalf en vijftien punten oplevert. Dat blijkt uit de historie van de Premier League, hoe goed je ook bent.’’

Foto: Pro Shots