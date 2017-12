Siem de Jong: ‘’Het was voor mij ook een verrassing’’

Het ontslag van Ajax-trainer Marcel Keizer kwam voor veel mensen als een donderslag bij heldere hemel. Dit was niet alleen het geval bij mensen die niet met de club verbonden zijn, maar ook voor de spelers van Ajax. Siem de Jong zag het namelijk ook niet aankomen.

‘’Het was voor mij ook een verrassing, ik zag het niet een-twee-drie aankomen, maar je weet niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt. De keuze is niet aan ons, ik kan er weinig over zeggen. We hebben alles geprobeerd om wedstrijden te winnen en rondom Twente-uit hebben we enkele goede resultaten geboekt. Ik weet niet wat er omheen is gebeurd’’, zegt De Jong.

Ook met een andere trainer ziet De Jong nog kansen op de titel. ‘’Ik denk dat het spannend kan worden. We moeten van week tot week alles doen om drie punten te pakken en zo snel mogelijk in een ritme komen, want we openen tegen Feyenoord en FC Utrecht. Ik heb bij Ajax al een paar inhaalraces meegemaakt en het is er weer tijd voor.’’

