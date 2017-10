Sir Alex Ferguson krijgt ‘perongeluk’ pizzapunt in gezicht

Lange tijd geleden ging er een verhaal rond dat Chelsea-middenvelder, in zijn tijd bij Arsenal, een stuk pizza naar Sir Alex Ferguson zou hebben gegooid. Echter werd dit verhaal nooit bevestigd door zowel Fabregas als Ferguson. Na dertien jaar geeft Fabregas nu eindelijk toe. In het programma ‘On A League of Their Own’ gaf de middenvelder toe dat hij daadwerkelijk de pizzapunt gooide.

Nadat het Manchester United van Sir Alex Ferguson er in 2004 slaagde om aan de ongeslagen reeks van 49 wedstrijden van Arsenal een einde te maken liep het na de wedstrijd uit de hand. In de catacombe van de club uit Manchester vlogen meerdere spelers elkaar in de haren. “Ik zag dat iedereen elkaar aan het slaan was: Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown.. Daarom wilde ik me ook in het opstootje mengen”, legt de Spaans international uit.

Fabregas had een pizzapunt in zijn hand en besloot deze maar ‘gewoon’ te gooien. Toen hij eenmaal doorhad wie hij raakte kreeg hij meteen spijt. Dertien jaar na dato wil de spelmaker alsnog zijn excuses aanbieden aan de Schotse oefenmeester. Het was niet de bedoeling dat de pizzapunt hem zou raken.

Foto: Pro Shots