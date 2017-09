Gisteravond won Feyenoord met 2-4 van Heracles Almelo. Ondanks de 0-3 ruststand werd het in de tweede helft toch nog spannend, maar dankzij in de blessuretijd besliste debutant Sam Larsson de wedstrijd in Rotterdams voordeel.

Ondanks de overwinning was Feyenoord-aanvaller Michiel Kramer niet helemaal tevreden. ‘’Ik denk dat wij heel goed speelden. Die drie goals waren meer dan verdiend. Dat probeer je dan vast te houden de tweede helft, maar dan kruipt er misschien een beetje gemakzucht in en dat mag gewoon niet’’, zei hij in gesprek met Voetbal Inside.

Op vraag of hij deze zomer heeft gedacht aan een transfer antwoorde Kramer als volgt: ‘’Ja hoor, daar heb ik over gedacht en er kwamen ook clubs, maar ik speel nu voor Feyenoord met heel veel plezier en met heel veel trots.’’

De kans is aanwezig dat de lange spits komende woensdag in de basis staat tegen Manchester City. Nicolai Jørgensen moest het veld in Almelo vroegtijdig verlaten vanwege een blessure.

Foto: Pro Shots