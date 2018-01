Speler FC Utrecht heeft focus niet op duel met Feyenoord

Zakaria Labyad hoopt deze transferperiode alsnog te vertrekken bij FC Utrecht. De aanvallende middenvelder zet zich een week voor de transferdeadline in een interview met de NOS andermaal in de etalage.

De 24-jarige Labyad zegt een jongen met ambities te zijn. “Ik zou graag voor een club uit de top-drie spelen. Maar uit het buitenland is er ook serieuze belangstelling.”

Vanavond kan Labyad zich al in de de kijker spelen. FC Utrecht ontvangt in de Galgenwaard Feyenoord. De wedstrijd werd in december afgelast door extreme sneeuwval. Voor Yassin Ayoub is het ook een bijzondere wedstrijd, want hij speelt volgend seizoen voor de Rotterdammers. Vorige week zette de middenvelder zijn handtekening onder een overeenkomst bij Feyenoord.

Terugkeerders

Mateusz Klich, de nieuwste aanwinst van de ploeg van Jean-Paul de Jong staat voor zijn derde periode in de eredivisie. De oud-speler van PEC Zwolle en FC Twente kwam bij Leeds United nauwelijks aan spelen toe. Bij Feyenoord zit er ook een oude bekende weer voor het eerst bij de selectie. Robin van Persie begint vanavond op de bank.

Foto: Pro Shots