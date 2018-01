Spurs-manager: “Ik werk nog liever op mijn boerderij”

Voor de manager van Tottenham Hotspur zijn rivaliteiten meer dan alleen iets voor fans en de media. Als speler en trainer kwam Mauricio Pochettino negen jaar uit voor Espanyol. Door de rivitaliteit tussen zijn oude liefde en FC Barcelona sluit hij uit dat hij ooit voor de groep zal staan in Camp Nou.

Ook Arsenal hoeft nooit aan te kloppen bij de Argentijnse oefenmeester. Pochettino kon niet duidelijker zijn “ik ga liever terug naar Argentinie om op mijn boerderij te gaan werken dan dat ik sommige clubs train. Ik identificeer mij enorm met Tottenham en Espanyol dus ik zal daar nooit trainer zijn.” Dat meldde de oud-international op de persconferentie in aanloop naar de FA Cup wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Newport County vanmiddag. Hij zou een van de beoogde opvolgers zijn van trainer Zinedine Zidane die flink onder druk staat bij Real Madrid. Pochettino wou niks uitsluiten over de eventuele vacature in Madrid. “De voorzitter zou morgen een slechte dag kunnen hebben en mij ontslaan. Dan zie ik er dom uit als ik nu zeg ik ga daar of ergens anders niet aan de slag.”