‘’Terugkeer in de Premier League zou me erg blij maken’’

Oscar vertrok tien maanden geleden naar het Chinese Shanghai SIPG, dat 60 miljoen euro voor hem betaalde aan Chelsea FC. Momenteel staat de Braziliaan open voor een terugkeer naar de Londense club en zegt dan ook dat een terugkeer naar de Premier League hem ‘’erg gelukkig’’ zou maken.

‘’Ja, ik zou teruggaan! Ik ben nog jong, 26 jaar oud. Wie weet, misschien keer ik binnen twee of drie jaar wel terug in de Premier League. Dat zou met erg gelukkig maken. En het liefst bij Chelsea, de club die de deuren voor mij opende.’’

‘’De eerste acht wedstrijden speelde ik erg goed, toen had ik een League Cup-wedstrijd waar ik niet speelde, het team verloor en het veranderde. Conte liet het team in 3-4-3 spelen en ik kreeg geen speeltijd meer. Ik had geen positie meer om op te spelen, want ik ben aanvallende middenvelder. Toen besloot ik weg te gaan’’, vervolgt Oscar.

Foto: Pro Shots