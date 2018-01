Utrecht en Ajax ploeteren naar gelijkspel

Het is Ajax niet gelukt het gat met PSV te verkleinen naar vijf punten. In de Domstad kwam de ploeg van Erik ten Hag niet verder dan een 0-0 tegen zijn oude club FC Utrecht in een weinig hoogstaand duel. Beide teams hadden moeite iets van goed voetbal te laten zien in de ‘Utrechtse zandbak’.

Beide ploegen begonnen afwachtend aan het duel. Wanneer de weg naar voren werd gezocht kwamen de spelers niet alleen tegenstanders maar ook meer kuilen tegen dan op een gemiddeld strand. De eerste kans van de wedstrijd was voor Ajax. Huntelaar werd per ongeluk weggestuurd door Ziyech na een mislukt schot, had een vrije weg naar het doel en schoot de bal ook overtuigend binnen. De veteraan aan Ajax-kant was echter te laat vertrokken en het doelpunt werd geannuleerd. In het restant van de eerste helft kwamen Utrecht en Ajax niet verder dan twee schoten die hoog over het doel vlogen, afkomstig van Willem Janssen en Justin Kluivert. Waar het aan goed voetbal en uitgespeelde kansen ontbrak was er aan overtredingen geen gebrek. Zo kreeg Nicolas Tagliafico na een half uur aanslag op zijn enkel te verwerken van Utrecht-spits Lukas Görtler. Ook Veltman en Huntelaar lieten zich op een negatieve manier gelden maar dan voor Ajax .

Na de rust meer van hetzelfde in de Galgenwaard, al ging de wedstrijd in de tweede helft wat meer over en weer. Zo liet Utrecht-aanvaller Zakaria Labyad zich zien met een gevaarlijk laag schot dat door Ajax-keeper Onana uit de hoek kon worden getikt. Ook Yassin Ayoub waagde een poging van afstand die door dezelfde Onana kon worden weg gestompt. Ook de uitploeg kreeg een aantal kansen, na een corner bleef de bal hangen in de zestien waardoor de Amsterdammers een aantal schietkansen kregen. De laatste van Kluivert leek de bovenhoek in te zeilen alleen de inzet werd door Strieder op de lijn uit het Utrechtse doel gekopt. Puur geklungel van Utrecht-keeper David Jensen zorgde er bijna voor dat Ajax weer in de slotfase een overwinning wegsleepte uit Utrecht. Een inzet van de Deense Lasse Schöne glipte door de handen van zijn landgenoot en Jensen kon maar net voor de lijn voorkomen dat de bal in zijn doel hobbelde. De meeste consternatie daarna ontstond aan de zijlijn. De inmiddels gewisselde Görtler kreeg het vanaf de bank voor elkaar alsnog het veld uit te worden gestuurd door scheidsrechter Makkelie. Hij raakte betrokken bij een opstootje aan de zijlijn.

Daarmee beleeft Jean-Paul de Jong een prima debuutweek als trainer bij FC Utrecht waarin de lastige duels tegen AZ, Feyenoord en Ajax in ieder geval niet werden verloren door Domstedelingen. PSV ziet de afstand naar Ajax weer wat groter worden nadat het gisteren al won met 0-2 op bezoek bij FC Twente. Het gat tussen de nummer 1 en 2 in de Eredivisie is nu zeven punten. FC Utrecht blijft door het gelijke spel op de zevende plek staan.

