Valverde: ‘’Hij is een veteraan en iedereen respecteert hem’’

FC Barcelona-trainer Ernesto Valverde kan geen garanties geven over de toekomst van Javier Mascherano bij FC Barcelona. De Argentijn is geen basisspeler bij de club en daarom lijkt een vertrek bij FC Barcelona niet uitgesloten.

‘’De transfermarkt is nog niet geopend, we wachten op het begin ervan. En dat is een van de vragen waar we naar moeten kijken, maar voorlopig is hij nog steeds van ons en wanneer hij heeft gespeeld, heeft hij goed gespeeld’’, aldus Valverde.

‘’Hij is toegewijd aan de club, op en buiten het veld en zolang hij hier is, hoeven we niet aan iets anders te denken. Op het veld brengt hij veel, evenals in de kleedkamer. Hij is een veteraan en iedereen respecteert hem, gewoon zoals hij is. Er zijn spelers die om de een of andere reden rolmodellen zijn in de kleedkamer en hij is een van die jongens’’, vervolgt Valverde.

Foto: Pro Shots