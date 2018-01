Veilig op de fiets naar de voetbal

Zit je regelmatig op de fiets richting het voetbalveld om je kind aan te moedigen? Of trap je zelf graag een balletje? Zorg er dan voor dat je je tweewieler veilig achterlaat bij de voetbalclub. Naar schatting worden er in Nederland namelijk ieder jaar tussen de 500.000 en 750.000 fietsen gestolen. Dit zijn enorme aantallen. Ook jouw fiets bij de voetbalclub kan dus het doelwit zijn. Met de tips in dit artikel voorkomt je fietsdiefstal en zit je na training of wedstrijd gewoon weer veilig op de fiets naar huis.

Heel simpel

Het beschermen van een fiets tegen diefstal is eigenlijk heel simpel. Door een goed slot te gebruiken en je fiets op de juiste manier vast te zetten blijft deze uit grijpgrage handen. Deskundigen raden aan om zowel het frame van de fiets als de wielen vast te maken. Als je alleen de wielen vastmaakt, kan een dief alsnog het frame van de fiets stelen of de gehele fiets meenemen. Het is dus belangrijk dat je je tweewieler ook via het frame vastmaakt en dan het liefst aan een vast object, zoals een lantaarnpaal of fietsenrek. Als je dat doet, wordt het voor dieven erg lastig om de fiets op te tillen en mee te nemen.

Goed fietsslot is essentieel

Ook een goed fietsslot is essentieel. Je hebt een slot nodig dat niet zomaar los te maken of door te knippen is. In het algemeen geldt dat kettingsloten als de veiligste sloten worden gezien. Het veelverkochte Axa Cherto-kettingslot bevat een ketting die is gemaakt van gehard stalen schakels. Deze zijn dankzij hun dikte van 9 mm erg lastig open te breken. Ideaal voor het vastzetten van je fiets bij de voetbalclub dus.

Bal mee op de fiets?

Neem je voor de training of wedstrijd een voetbal mee op de fiets? Misschien is de Cordo netbinder dan wat voor jou. Hiermee vervoer je een voetbal, of andere spullen, veilig naar het veld. Het zeer elastische maar sterke net is via vier bevestigingshaakjes gemakkelijk vast te zetten op de voordrager van je fiets. De netbinder is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Vergeet je verlichting niet

Als je in de donkere wintermaanden op de fiets onderweg bent, vergeet dan je fietsverlichting niet. Je wilt natuurlijk wel heelhuids aankomen bij de voetbalclub. Is je gewone fietsverlichting stuk of wil je extra zichtbaar zijn? Dan biedt een set ledlampjes uitkomst. Deze lampjes zijn licht van gewicht en zijn gemakkelijk op je fiets te monteren. Denk er wel om dat je de lichtjes bij aankomst van de fiets haalt en in je zak of sporttas stopt om zo diefstal te voorkomen.