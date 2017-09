Video: ‘Usain’ Bale laat iedereen zijn hielen zien

Gisteravond ging Real Madrid op bezoek bij Real Sociedad. ‘De Koninklijke’ wisten de wedstrijd met 1-3 te winnen. Vooral het laatste doelpunt was van wereldklasse. Een lange bal van Isco kwam terecht bij Gareth Bale, die het sprintgevecht makkelijk won van Kévin Rodrigues en ook doelman Gerónimo Rulli verschalkte.

Via Borja Mayoral kwam Real Madrid op een 0-1 voorsprong. Kévin Rodrigues trok de stand in de 28ste minuut weer gelijk. Acht minuten later scoorde de linksachter opnieuw, maar dit keer aan de verkeerde kant. In de tweede helft besliste Gareth Bale de wedstrijd door de 1-3 te maken.

Na de vierde speelronde staat Real Sociedad op negen punten. ‘De Koninklijke’ hebben één punt minder. Koploper FC Barcelona is de enige club die nog geen punt heeft verspeeld en behaalde dus twaalf punten.

Bekijk hieronder het doelpunt van Gareth Bale:

Foto: Pro Shots