Video: Vagner Love scoort uit knappe omhaal

Zondagmiddag stond in de Super Lig de wedstrijd tussen Alanyaspor en Gençlerbirliği op het programma. Alanyaspor-aanvaller Vágner Love scoorde vlak voor tijd uit een omhaal en zette zo de 4-1 eindstand op het scorebord.

Mbilla Etame zorgde in de negende minuut voor de 1-0. Júnior Fernándes verdubbelde elf minuten later de voorsprong, 2-0. Na rust was het Vagner Love die de wedstrijd in het slot gooide door de derde treffer voor de thuisclub te maken. De bezoekers wisten via Ahmet İlhan Özek nog iets terug te doen, maar verder dan die ene treffer kwam de club niet. Giorgos Tzavelas moest een kwartier voor tijd het veld verlaten, waardoor Alanyaspor met tien man verder moest. Vagner Love scoorde in de slotfase opnieuw, 4-1.

Bekijk hieronder de prachtige 4-1 van Vagner Love:

Foto: Pro Shots