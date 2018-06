Vilhena: ‘’Daar richt ik me honderd procent op. Dan zien we het wel’’

Komende zomer zouden er wel eens veel spelers kunnen vertrekken bij Feyenoord en daar is middenvelder Tonny Vilhena er een van. Echter heeft de middenvelder nog een contract voor twee jaar bij zijn club en daarom is hij nog niet bezig met een transfer.

‘’Ik heb een contract tot 2020, dus ja. Ik ben nu nog speler van Feyenoord. Het is iets voor later. Ik ben speler van Feyenoord en zit nu ook bij het Nederlands elftal. Daar richt ik me honderd procent op. Dan zien we het wel’’, aldus Vilhena.

Tonny Vilhena maakt sinds 2012 deel uit van de selectie van Feyenoord en is sindsdien niet meer weg te denken uit het basiselftal van de Rotterdamse club. Hij kwam tot op heden tot 175 wedstrijden, waarin hij 30 keer het net wist te vinden.

Foto: Pro Shots