Afgelopen zomer werd er in Londen gesproken over een vertrek van aanvaller Oliver Giroud. Echter koos de Fransman ervoor om bij ‘The Gunners’ te blijven. Ondanks dat hij weinig in de plannen van trainer Arsène Wenger voorkomt, heeft hij geen spijt van zijn keuze om bij Arsenal te blijven.

‘’Voorlopig twijfel ik nog niet aan mijn toekomst. Ik ben gelukkig bij Arsenal en ik ben tevreden met mij beslissing om te blijven, omdat ik dat wilde. Ik heb het gevoel dat het boek van mij en de club nog niet is gesloten. Ik blijf geloven in mijn eigen kunnen en ik hou vertrouwen. Ik heb veel doelen met Arsenal en mijn land, dus ik probeer altijd vooruitgang te blijven boeken en te blijven scoren.’’

De spits krijgt de steun van zijn manager Arsène Wenger. ‘’Arsène steunt me altijd en we hebben veel vertrouwen in elkaar. Hij gelooft in me en ik probeer dat op het veld terug te betalen.’’

Foto: Pro Shots