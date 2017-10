Voormalig FC Twente-speler: ‘’Ik vertrek pas als ik hier de beste ben’’

In augustus 2014 maakte Quincy Promes voor 11,5 miljoen euro de overstap van FC Twente naar Spartak Moskou. Bij de Russische club is hij uitgegroeid tot een van de sterkhouders van het team. Hij is echter niet bezig met een stap hogerop.

‘’Toen ik naar Spartak kwam, zei ik dat ik de beste wilde worden. En ik vertrek niet totdat ik hier de beste ben geworden en daarom ben ik nog altijd hier. Ik ben gelukkig en hoop dat ik zo kan doorgaan in de toekomst’’, aldus Promes.

De Amsterdammer blijft nuchter: ‘’Of ik een legende ben van Spartak? Nee, daarvoor ben ik nog te jong. Als ik Spartak verlaat, wil ik hier veel respect hebben afgedwongen. Ik wil de geschiedenisboeken van de club in, dat is mijn voornaamste doel. Voor nu ben ik erg gelukkig hier en weet ik al dat ik Spartak nooit zal vergeten.’’

Het is niet gek dat clubs uit de Bundesliga, La Liga en de Premier League geïnteresseerd zijn in de Nederlander. Hij scoorde dit seizoen namelijk al zes keer in elf wedstrijden. Promes heeft echter een contract tot de zomer van 2021 in Rusland.

Foto: Pro Shots