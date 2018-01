Voormalig-toptalent eindelijk verlost: ‘Ik had gelijk een goed gevoel’

FC Twente heeft zich verzekerd met de komst van Adam Maher. De 24-jarige middenvelder heeft zijn tot 2018 lopende contract bij PSV laten ontbinden en heeft tot het einde van het seizoen getekend in Enschede, meldt FC Twente op haar officiële kanalen.

Bij FC Twente komt hij zijn oude trainer Gertjan Verbeek tegen met wie hij eerder bij AZ succesvol samenwerkte. “Ik heb altijd heel prettig samengewerkt met Adam. Ik ken hem goed, het is jammer dat Adam niet geheel uit de verf is gekomen bij PSV”, aldus Verbeek.

Dat Maher voor FC Twente heeft gekozen heeft deels te maken met dat zijn oude trainer daar momenteel zit. “Natuurlijk speelt ook mee dat ik opnieuw met Gertjan Verbeek kom te werken”, aldus de aanvallende middenvelder. Ondanks zijn gebrek aan speelminuten de laatste jaren voelt de vijfvoudig international zich fit: “In het begin is het altijd even wennen, maar ik voel me fit en klaar om te spelen.”

Overigens was Twente niet de enige club die interesse had in Maher. Ook FC Utrecht en Sparta Rotterdam toonde nadrukkelijk interesse in de oud-speler van AZ. Afgelopen seizoen kwam Maher uit voor Osmanlispor uit Turkije. In 2013 maakte Maher nog voor acht miljoen de overstap van AZ naar PSV.

Foto: Pro Shots