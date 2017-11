Ze werden de gouden generatie van Engeland genoemd. Toch wonnen ze nooit een eindtoernooi. Vaak reikten ze niet eens tot de halve finale. Het nationale elftal van Engeland kwam zelfs niet verder dan de kwartfinale en voor het EK van 2008 wist het land zich niet eens te plaatsen. Tijdens een interview met BT Sport leggen spelers van deze ‘Golden Generation’ uit waarom ze faalden te presteren met het nationale elftal.

Steven Gerrard, Frank Lampard en Rio Ferdinand zaten aan tafel. De spelers kwamen uit voor respectievelijk Liverpool, Chelsea en Manchester United. “We stelden club boven land, daarom werden we nooit kampioen”, legt Ferdinand uit. Er ontstonden groepjes met spelers van dezelfde clubs. De spelers wilden niet met elkaar praten, omdat ze bang waren dat ze informatie uitlekte aan het andere team.

“Er waren geen spanning. De verhoudingen binnen het nationale elftal waren meer zakelijk”, voegt Gerrard er aan toe. De voormalig aanvoerder van Liverpool hoopt in de toekomst dat de belangen van het land boven die van de club worden gesteld, echter weet hij uit eigen ervaring dat dit niet makkelijk is. “Als je midden in een kampioenstrijd zit maakt dat het lastiger”, aldus de Liverpool-icoon.

Bekijk hieronder het filmpje:

👊 Why England's Golden Generation failed

👀 Club vs Country debate@rioferdy5, Lampard and Gerrard's compelling chat on England in full 👏 pic.twitter.com/wehujoGGBD — BT Sport Football (@btsportfootball) November 25, 2017

Foto: Pro Shots