Wegen FC Groningen en Faber scheiden na dit seizoen

Ernest Faber gaat na dit seizoen weg als trainer van FC Groningen. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de oefenmeester en de directie van de noordelijke club. Faber is aan zijn tweede seizoen in Groningen bezig.

De 46-jarige Faber mist een topsportmentaliteit bij FC Groningen en volgens hem is er een te groot verschil over de te volgen visie. Het contract van Faber loopt aan het einde van dit seizoen af en die is hij van plan uit te dienen. Vorig jaar behaalde hij in zijn eerste seizoen op het nippertje de Play-Offs voor Europees voetbal. Daarin was AZ een maatje te groot.

Groninger

Eveneens neemt FC Groningen aan het einde van dit seizoen afscheid van assistent-trainer Marcel Groninger. Technisch Manager Ron Jans: “We hebben besloten na dit seizoen met een andere technische staf te gaan werken en daarin zien wij geen ruimte meer voor Groninger.’’ Marcel Groninger was sinds 2013 in dienst bij de Trots van het Noorden. De eerste jaren combineerde hij zijn rol als tweede assistent onder Erwin van de Looi, met het trainerschap in de top van het amateurvoetbal bij achtereenvolgens HHC Hardenberg en Be Quick 1887. Vanaf 2016 was hij fulltime assistent van Ernest Faber.

Foto: Pro Shots