Weghorst: ‘’Iedereen heeft me uitgelachen om de tranen die ik toen liet’’

Wout Weghorst heeft zijn carrière tot nu toe goed opgebouwd. De aanvaller gaat om de twee seizoenen naar een nieuwe club en dus lijkt het weer tijd voor een nieuwe stap voor de aanvaller. Weghorst wordt al enige tijd in verband gebracht met Feyenoord, maar hij blijft rustig en focust zich op AZ.

‘’Je kunt de toekomst nooit voorspellen, maar Feyenoord is een mooie club. Maar met AZ doen we het hartstikke goed en staan we zelfs hoger dan zij. Feyenoord en Oranje? Dan focus ik me nu op Oranje, dat heb ik enigszins in de hand. Wat de toekomst allemaal brengt zullen we zien’’, zegt Weghorst.

De aanvaller hoopt dit seizoen mooi af te sluiten met AZ en de beker te winnen. ‘’De beker is alles. Vorig jaar hebben we niet gewonnen. Iedereen heeft me uitgelachen om de tranen die ik toen liet. Het is gewoon super pijnlijk geweest. Zoveel kansen krijg je niet om prijzen te winnen. We spelen niet bij Barcelona of Real Madrid, dit zijn heel mooie kansen.’’

Foto: Pro Shots