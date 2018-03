“Zelfs dan kun je je afvragen waarom hij momenteel weg zou willen”

Mohammed Salah is momenteel bezig aan een ijzersterk seizoen. De Egyptische aanvaller kwam al tot 28 doelpunten in 32 wedstrijden voor Liverpool. Afgelopen zomer telde de Engelse club 42 miljoen euro neer voor de oud-speler van AS Roma. Tot nu toe lijkt de club meer dan het viervoudige voor de speler te krijgen als hij de club verlaat.

Althans dat denkt televisiecommentator Tony Cottee. “Phlippe Coutinho vertrok voor 160 miljoen euro naar Barcelona. Ik denk dat Liverpool een vergelijkbaar bedrag verlangt om alleen maar een verkoop van Salah te overwegen”, stelt de voormalig aanvaller.

De trainer van Liverpool Jürgen Klopp erkende afgelopen weekend dat Salah ‘hard op weg is’ om op het niveau van Lionel Messi te komen. Cottee is wat terughoudender om Salah met de Argentijnse wereldspeler te vergelijken. “Hij heeft het de afgelopen tien tot twaalf jaar laten zien. Salah is geweldig bezig, maar dit is zijn eerste seizoen bij Liverpool in de Premier League. Hij moet minimaal vier a vijf seizoenen een constant niveau halen.”

Salah is een van de favorieten om tot Voetballer van het Jaar in Engeland te worden uitgeroepen. Cottee was aanvankelijk onder indruk van Kevin De Bruyne. “Als ik nu zou mogen stemmen, zou ik voor Salah kiezen. Het punt is dat de stemmen ergens in februari zijn uitgebracht. We zitten nu halverwege maart, maar Salah is al heel het seizoen briljant. Ik denk dat het maar tussen twee voetballers gaat: De Bruyne en Salah. Ik denk dat Salah wint.”

