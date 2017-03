Spelers voor de top drie: Van Drongelen, Larsson en Troupée

In Spelers voor de top drie licht Voetbal Online elke vrijdag drie spelers uit de Eredivisie uit die volgens ons de overstap naar de top drie in Nederland kunnen maken. Vandaag bespreken we Rick van Drongelen, Sam Larsson en Giovanni Troupée. De verdedigers en aanvaller maken wekelijks indruk door hun sterke optredens.

Rick van Drongelen (Sparta Rotterdam).

De 18-jarige Van Drongelen maakte op jonge leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van Sparta Rotterdam. Van Drongelen speelt bij voorkeur in het centrum van de verdediging, maar kan ook als linksback spelen. De Zeeuw is aanvoerder van Oranje onder 18 , maar behoort tegenwoordig tot de selectie van Oranje onder 19. Er gaan geruchten dat Van Drongelen in het boekje van Piet Visser staat. Dat betekent dat je naam in de transferkamer rondgaat bij Chelsea. Op 21 april 2016 werd Van Drongelen met zijn 17 jaar en 124 dagen de jongste speler die scoorde voor Sparta Rotterdam. Doordat de verdediger in zowel het centrum als op links uit de voeten kan is hij een interessante optie voor de clubs uit de top drie. De jonge verdediger heeft dan ook een grote toekomst voor zich.

Sam Larsson (SC Heerenveen).

Één van de spelers die al een aantal seizoenen indruk maakt is Sam Larsson. De flankspeler is al jaren een plaag voor de rechtsbacks uit de Eredivisie. Toen Memphis Depay bij PSV vertrok kwam er een plek vrij als linksbuiten bij de Eindhovenaren. Echter koos PSV ervoor Maxime Lestienne te huren. De Zweed bleef bij SC Heerenveen en vormt dit seizoen een gevreesd trio met mede-aanvallers Arber Zeneli en Reza Ghoochannejhad. Larsson ligt maar tot 2018 vast in Heerenveen, waardoor hij een goedkope optie is voor de top drie. De vleugelspelers van Feyenoord functioneren dan wel naar behoren, maar de vleugelspelers van Ajax stellen flink teleur en PSV kan wel wat creativiteit gebruiken op de vleugels. Larsson heeft tot nu toe één interland gespeeld (één doelpunt).

Giovanni Troupée (FC Utrecht).

Giovanni Troupée maakt dit seizoen veel indruk aan de rechterkant van de verdediging van FC Utrecht. Eind vorig seizoen maakte Troupée zijn debuut voor FC Utrecht, nadat hij zeven jaar in de jeugd heeft gespeeld voor Utrecht. AZ had in de winter nog interesse, maar FC Utrecht wilde niets weten van een vertrek van de 18-jarige verdediger. Waar bij Ajax centrale verdediger Joël Veltman en bij PSV de steeds vaker stuntelende Santiago Arias is voor beide clubs een moderne rechtsback geen overbodige luxe. PSV maakte pas nog interesse kenbaar in Troupée. Ze zien in Troupée een moderne back die vele stappen heeft gemaakt en nog vele stappen kan maken. Of Troupée nou de overstap maakt of niet, we zullen nog veel gaan horen over de jonge Utrechter.