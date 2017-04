Aanvaller van Twente trekt aandacht van topclubs

Enes Ünal heeft door zijn goede spel bij FC Twente de aandacht getrokken van verschillende Europese topclubs. Zo zouden Lazio, Bayern München, Borussia Dortmund en AS Monaco de aanvaller graag aan de selectie willen toevoegen komende zomer. Of Ünal de overstap naar één van bovenstaande clubs wilt maken is niet duidelijk

De aanvaller is eigendom van Manchester City en wordt dit seizoen verhuurd, samen met Bersant Celina en Yaw Yeboah, aan de Nederlandse club. Met zeventien doelpunten in de Eredivisie doet Ünal het zeer zeker niet onaardig. Of de Turk openstaat voor nog een verhuurperiode aan Twente is niet zeker. Vorig seizoen speelde Ünal op huurbasis voor NAC Breda.

Foto: Pro Shots