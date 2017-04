Ajax-middenvelder wekt interesse bij topclubs

Donny van de Beek steekt momenteel in een geweldige vorm en dat is de Europese topclubs ook niet onopgemerkt gebleven. Manchester United, Bayern München en FC Barcelona zouden geïnteresseerd zijn in de jeugdige middenvelder van Ajax. De clubs zouden diep in de buidel moeten tasten, want Van de Beek ligt nog vast tot de zomer van 2020 en dus zal Ajax de hoofdprijs vragen.

Van de Beek heet voornamelijk indruk gemaakt tijdens het tweeluik tegen Schalke 04. De eerste wedstrijd speelde hij 90 minuten en dat leverde hem een plek in het Europa Leauge elftal van de week op. De tweede wedstrijd kwam hij binnen de lijnen als invaller en deed dit zeer zeker niet onverdienstelijk. Hoe de middenvelder tegen een eventuele transfer aankijkt is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is is dat Ajax haar pareltje nog lang niet kwijt wil.

Foto: Pro Shots