Ajax wil opvolger Younes nu al binnen halen

Marc Overmars heeft weer contact gezocht met KV Mechelen over Hassane Bandé. De vleugelspits komt in de zomer naar Ajax maar na het vertrek van Amin Younes wil technisch directeur Overmars de Burkinees zo snel mogelijk binnen halen. Een verhoogd bod moet het tegen degradatie strijdende Mechelen overtuigen hem eerder te laten gaan.

De Amsterdammers probeerden Bandé die dit jaar 20 wordt al eerder tijdens deze winterse transferperiode binnen te halen. Toen was het antwoord uit België een overtuigende nee. Ajax bood toen een half miljoen extra bovenop de transfersom van acht miljoen aan Mechelen om ze te verleiden hun topscorer nu te laten gaan. Nu is dat aanbod door Overmars weer verhoogd. Mocht het niet lukken Hassane Bandé eerder Ajacied te maken zou Ajax ook kijken naar Zakaria Labyad.

De aanvaller van FC Utrecht werkte nog eerder dit seizoen samen met Ajax-trainer Erik ten Hag en die is zeker gecharmeerd van de speler. Afgelopen weekend gaf hij op een persconferentie nog aan dat de speler in de top 3 van Nederland thuis hoort. Utrecht wil de speler echter zo lang behouden tenzij er een goed bod vanuit Amsterdam of elders binnenkomt. Bij Ajax is nadat Younes is overgestapt naar Napoli een tekort aan aanvallers op de vleugels in het eerste elftal. Václav Cerny is de rest van dit seizoen uit de roulatie en daardoor kan ten Hag alleen beschikken over David Neres en Justin Kluivert.

Foto: Pro Shots