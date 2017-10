Argentijnse back kan naar Nederlandse topclub

PSV is geinteresseerd in Jose Luis Gomez. De Argentijnse back staat momenteel onder contract bij het Argentijnse Lanus, maar PSV wil hem deze winter nog naar Nederland halen. Met de komst van Gomez speelt PSV alvast in op een ogenschijnlijk vertrek van Santiago Arias.

Gomez speelt zijn gehel carrière al in Argentinië. Hij begon zijn carrière voor Racing Club. Vervolgens werd hij verhuurd aan respectievelijk San Martin en Lanus. Laatsgenoemde nam hem in juli 2017 definitief over van Racing Club. Op 9 juni 2017 maakte de verdediger zijn debuut voor het nationale elftal van Argetinië. Hij speelde mee in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Brazilië.

