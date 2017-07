Arsenal en City hebben sensationele ruil in gedachte

Voor het nieuwe seizoen zijn zowel Arsenal als Manchester City opzoek naar een aanvallende versterking. Beide clubs kunnen elkaar blij maken met een zeer opmerkelijke ruil. Nadat eerder al naar buiten kwam dat Manchester City interesse had in Alexis Sanchez zou het zo maar eens kunnen zijn dat Sergio Aguero moet fungeren als wisselgeld.

Aguero is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan het talent Gabriel Jesus. De Argentijn zit sinds zijn komst vaker op de bank dan hem lief is. De behendige aanvaller maakte dit seizoen nog veel minuten, maar dat kwam mede doordat Jesus een flinke blessure opliep eerder dit jaar. Of Aguero een transfer naar Londen ziet zitten valt te betwijfelen. De Londense club speelt geen Champions League voetbal, terwijl er andere clubs interesse hebben in Aguero die wél Champions League spelen.

Alexis Sanchez zou zijn twijfels hebben over een langer verblijf bij Arsenal. De Chileen wil het liefst uitkomen in de Champions Leauge, maar zal het moeten doen met de Europa League.

Foto: Pro Shots