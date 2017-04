Arsenal geïnteresseerd in Duitse middenvelder

Arsenal is naar verluidt geïnteresseerd in Leon Goretzka. De Duitse middenvelder staat momenteel onder contract bij Schalke 04, maar aangezien zijn contract eind volgend seizoen afloopt wil Arsenal een poging wagen om Goretzka over te nemen. Daarvoor zou de club wel 20 miljoen euro op tafel moeten leggen.

Aangezien het nog niet zeker is of Mesut Özil ook volgend seizoen bij Arsenal speelt en Aaron Ramsey en Francis Coquelin dit seizoen niet in beste vorm verkeren, wil Arsenal zich graag versterken met een middenvelder. Naast Arsenal is ook Juventus in de race voor de handtekening van de 22-jarige middenvelder.

Leon Goretzka is bezig aan zijn derde seizoen bij Schalke 04. Voordat hij in 2013 overgenomen werd door de club uit Gelsenkirchen speelde hij bij VfL Bochum. Daarnaast maakte hij in mei 2014 zijn debuut in het Duits voetbalelftal en speelde tot op heden drie interlands.

