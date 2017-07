Arsenal wil competitiegenoot beroven van toptalent

Arsenal wil zich versterken met de diensten van Jadon Sancho. De 17-jarige Sancho komt momenteel uit voor competitiegenoot Manchester City, maar de aanvaller vindt niet dat hij genoeg perspectief heeft bij de club uit Manchester. Buiten Arsenal zouden ook Tottenham Hotspur en Borussia Dortmund interesse hebben in het toptalent.

De Engelsman kwam drie jaar geleden over van Watford. Daar heeft hij zijn jeugdopleiding gevolgd. In maart kwam het nieuws naar buiten dat Manchester City hard bezig is met het contract van Sancho te verlengen, maar dit is tot op heden niet gelukt.

Foto: Pro Shots