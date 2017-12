Belgisch international overweegt terugkeer naar Spanje

Thibaut Courtois zegt het na zijn zin te hebben bij Chelsea FC, maar overweegt toch om terug te keren naar Spanje. Zijn kinderen en ex-vriendin wonen namelijk in Madrid en daarnaast is Real Madrid geïnteresseerd in de Belg.

‘’De privésituatie is niet altijd gemakkelijk, maar ik had dit ook zien aankomen. Ik wist dat ze (ex-vriendin) zou terugkeren naar Madrid, dus dat heeft ook invloed. Ik hou van mijn kinderen tot de dood. Als je ze mist, vraag je je soms af: zou ik de komende jaren niet in Spanje moeten spelen? Daarom wil ik de tijd nemen om een beslissing te nemen over de contractverlenging’’, aldus Courtois.

‘’In de media hebben ze het altijd over geld. Ik ontken niet dat het een rol speelt, maar alles moet op zijn plaats zijn. Als ik een nieuw contract onderteken, wil ik tegen Chelsea zeggen: ‘’Ik ben gelukkig hier. Ik speel graag vor ode club, ik hou van Londen.’’ Mijn privésituatie knaagt altijd een beetje, maar voor de rest voel ik me heel goed bij Chelsea’’, vervolgt Courtois.

Foto: Pro Shots