Borussia Dortmund heeft Dolberg nog steeds in het vizier

Komende winter wil Borussia Dortmund alles op alles zetten op Kasper Dolberg over te nemen van Ajax. Peter Bosz, trainer van Borussia Dortmund, wilde de jonge Deen deze zomer al inlijven, maar tot een akkoord kwam het niet. De Duitse club heeft echter nog steeds 40 tot 50 miljoen voor hem over.

Sinds het vertrek van Peter Bosz bij Ajax gaat het minder goed met de Deense aanvaller. Onder de nieuwe trainer Marcel Keizer wist hij namelijk het net nog niet te vinden. Deze zomer was er nog een club in de race voor Dolberg. AS Monaco had ook interesse, maar Dolberg zag een overstap naar de club uit de Ligue 1 niet zitten.

Foto: Pro Shots