Chelsea wil opnieuw linksback aan selectie toevoegen

Chelsea heeft zich afgelopen zomer versterkt met Marcos Alonso. De Spaanse linksback kwam over van Fiorentina. Ondanks dat Alonso het gewoon prima doet in Engeland wil Antonio Conte nóg een linksback toevoegen aan de selectie. Dit zou na Alonso, Azpilicueta en onze eigen Nathan Aké de vierde linksback moeten worden in de selectie van Chelsea. De linksback in kwestie: Benjamin Mendy van AS Monaco.

Benjamin Mendy speelt sinds dit seizoen voor Monaco, dat hem afgelopen zomer over nam van Olympique Marseille. Hier maakt de Franse Senegalees dusdanig indruk dat een overstap naar Londen lonkt. Het is niet duidelijk welke back ruimte moet maken voor Mendy. Alonso is het minst waarschijnlijk, aangezien hij een vaste basisplek heeft in het elftal van Conte.

Foto: Pro Shots