Engelse promovendus mengt zich in strijd om Portugees

Volgend seizoen komt Newcastle United weer uit in de hoogste klasse van het Engelse voetbal: de Premier League. Trainer Rafael Benitez wil niet gelijk degraderen dus is op zoek naar versterkingen. In deze zoektocht is hij uitgekomen bij William Carvalho. De Portugese middenvelder staat in belangstelling van verschillende clubs uit Engeland. Waar de voorkeur van Carvalho naar uitgaat is niet duidelijk.

Afgelopen zomer stond Carvalho in vergaande belangstelling van Leicester City. Echter besloot de controlerende middenvelder om bij Sporting Lissabon te blijven. Verder zou de ploeggenoot van Bas Dost in belangstelling staan van Manchester United, maar hoe serieus deze interesse is is maar de vraag.

