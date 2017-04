Fenerbahce heeft nieuwe doelman op het oog

David Ospina is in beeld bij Fenerbahce om volgend seizoen de nieuwe doelman te worden. De doelman van Arsenal zit voornamelijk op de bank en vindt dat daar verandering in moet komen. Wat de Turken voor de Colombiaan overhebben is niet duidelijk.

Ospina werd in 2014 voor ongeveer vier miljoen euro overgenomen door Arsenal van OGC Nice. Sinds zijn komst naar het Ermirates Stadium is hij vrijwel altijd tweede doelman geweest. Halverwege het seizoen 2014/2015 speelde hij wel Wojciech Szczęsny uit de basis, maar in de zomer die volgde haalde de club Petr Cech binnen. Hierdoor is de Colombiaan weer tot de bank veroordeeld.

Foto: Pro Shots