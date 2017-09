Feyenoord probeerde Juventus-aanvaller in te lijven

Twee weken geleden versterkte Feyenoord zich met Sam Larsson. Echter was de Zweed niet de eerste keuze van Martin van Geel. Juventus-aanvaller Moise Kean stond namelijk hoger op het verlanglijstje van de technisch directeur, maar tot een overgang kwam het niet.

Deze zomer werd de jonge aanvaller gelinkt aan Ajax en PSV, maar ook Feyenoord zag het wel zitten om Moise Kean in te lijven. De club had naar verluidt zes miljoen euro over voor de aanvaller, maar Juventus wilde de aanvaller niet laten gaan.

Tot een definitief vertrek bij Juventus kwam het dus niet. Wel wilde ‘De Oude Dame’ Moise Kean verhuren zodat hij ervaring op kan doen op het hoogste niveau. Daarom is hij dit seizoen te bewonderen in het shirt van Hellas Verona, dat uitkomt in de Serie A.

Foto: Pro Shots